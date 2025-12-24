Певица призналась, готова ли она к новым отношениям.

Украинская певица Елена Тополя сделала новое заявление об отношениях с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, с которым они сейчас разводятся. Исполнительница ответила на вопрос, возможно ли между ними примирение и воссоединение.

В интервью Маричке Падалко артистка коротко отметила, что "не знает", и потому не может дать конкретного ответа.

При этом она заявила о важности общения, подчеркнув, что нехватка времени на разговоры влияет на существование людей вместе:

"Когда нет времени на разговоры, когда постоянные поездки, у тебя нет возможности сесть рядом с человеком и проговорить все… Если в тот момент ты это не сказал, оно остается непроработанным".

Также певица призналась, что мужчины уже начали проявлять к ней интерес, но сама она к новым отношениям пока не готова.

"Сейчас точно не ищу никаких отношений. Определенное внимание уже проявляется, но мне странно от этого, потому что беззаботно это все как-то происходит в мою сторону. Думаю, как так? Мне еще нужно время".

Напомним, ранее Елена Тополя гневно отреагировала на хейт и слухи после новостей о разводе.

