В Москве ликвидировали полицейских, которые пытали украинских пленных, - источники

В результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

В ночь на 24 декабря в Москве на улице Елецкой осуществлена ликвидация сотрудников российского МВД, которые принимали участие в войне против Украины и, в частности, пытали украинских военнопленных.

Как сообщили источники УНИАН в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, около часа ночи "местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, ликвидировал двух представителей силового ведомства РФ". Источники сообщили, что приблизившись к полицейскому автомобилю, который стоял неподалеку полицейского участка, мужчина бросил в окно машины взрывпакет, в результате чего прогремел взрыв.

По информации источника в военной разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Видео дня

Источники в ГУР отметили, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе оккупационной российской армии. Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны.

Взрыв полицейского автомобиля

Напомним, что полицейский автомобиль взорвался, по словам очевидцев, ночью, около 01.40 часов. На места взрыва много следов обломков. Российские СМИ сообщили, что в результате взрыва уже трое погибших.

Ликвидация генерала оккупационной армии

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого водитель получил тяжелые ранения. Следственный комитет РФ официально подтвердил, что в машине находился генерал-майор Фанил Сарваров. В результате взрыва он погиб. Там также отметили, что отрабатываются различные версии убийства. Одной является версия, "связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами".

Вас также могут заинтересовать новости: