Наталка Денисенко отреагировала на интервью бывшего мужа Фединчика: что она заявила

Актер уличил экс-супругу в изменах.

Украинская актриса Наталка Денисенко отреагировала на интервью своего бывшего супруга, актера театра, кино и дубляжа Андрея Фединчика, в ходе которого он заявил о ее изменах.

В своем Instagram в stories актриса похвалила разбор данного интервью от психолога, которая пришла к выводу, что супруги "оказались слишком разные и только через 10 лет поняли, что их пути расходятся".

"Возможно, если бы они обратили внимание на громкие ссоры и повторяющиеся конфликты раньше, все могло бы завершиться иначе", - отметила специалист.

Денисенко же в свою очередь отметила, что также обязательно прокомментирует заявления экс-мужа от себя лично, "когда будет возможность".

"Красивая точка в истории. Надеюсь, теперь все станет понятно, и неадекватный хейт сойдет на нет", - добавила актриса.

Напомним, как ранее писал УНИАН, в интервью Андрей Фединчик заявил об изменах Наталки Денисенко. По мнению актера, настоящей причиной их разрыва стало не то, что у Натальи исчезли чувства к нему, а появление нового романа. Как он отметил, в какой-то момент человек из окружения актрисы рассказал ему, что Наталка уже некоторое время находится в новых отношениях: "Почему-то так случилось, что все уже знали об этом...".

