Сегодня самую низкую температуру зафиксировали в Черниговской области, где термометры показали -13°.

Сухой и холодный воздух из акватории Баренцева моря уже поступил в Украину, а 25 декабря станет еще холоднее. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его данным, сегодня на утро холоднее всего было на Черниговщине, где на метеостанции Покошичи зафиксировано -13°.

"Но это не предел. Погружение в зиму начинается", - говорит синоптик.

По его прогнозу, на Рождество, 25 декабря - ожидается кульминация первой порции холода.

"Антициклон с севера будет формировать малооблачную сухую погоду и создаст условия для дополнительного ночного выхолаживания воздуха, на что сразу отреагируют столбики термометров", - объясняет он.

В дальнейшем, 26 декабря, ныряющий циклон с северо-востока ослабит морозы, принесет снег и сильный ветер опасных значений.

Погода в Украине меняется - что известно

Сегодня и завтра в Украине сохранится преимущественно сухая, но холодная погода с морозами. Впрочем, впоследствии погодные условия изменятся - страну накроют снегопады. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, на Сочельник и Рождество днем температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-7 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -5...-12.

Осадков в эти дни не ожидается, однако уже с 26 декабря придет снег, который будет сопровождаться усилением ветра, отметила специалист.

Подобные погодные условия прогнозируют и для Киева. В столице на Сочельник и Рождество будет царить морозная погода без осадков, а начиная с 26 декабря ожидается потепление и появление снега.

