Под Рождество 'Культурные силы' презентовали клип на песню Николая Серги 'Бога тінь' (видео)

Трек уже доступен на стриминговых платформах.

Под Рождество платформа "Культурные силы" презентовала новый клип на песню Николая Серги "Бога тінь" - о вере, войне и выборе жизни, который человек делает в самые темные моменты.

Песня "Бога тінь" уже доступна на стриминговых платформах, а клип становится ее визуальным продолжением - это попытка еще раз проговорить то, что сегодня проживают военные и гражданские: усталость, сомнения, но в то же время - потребность всегда выбирать жизнь.

Это не религиозный манифест и не ответ на вопрос "Где Бог во время войны?". Это честный разговор о внутренней опоре - то, что помогает не сломаться, когда вокруг опасность, усталость и ежедневная неопределенность.

На войне человека спасают не только броня и оружие. Часто спасает то, что является настоящим: разговор с близкими, память о доме, любовь, вера - в жизнь, в собратьев рядом, в смысл, который стоит того, чтобы жить дальше. Именно об этом "Бога тінь".

Песня говорит о вере - не как догме, а как внутреннем состоянии. О способности находить свет даже тогда, когда видны лишь тени. О понимании правильного выбора не как готовой формулы, а как опыта, открывающегося сквозь боль, потери и время.

И клип на песню "Бога тінь" - это попытка показать и проговорить то, что многие чувствуют, но не всегда могут сформулировать: в момент, когда кажется, что надежды нет, выбор жизни становится актом силы.

"Культурные силы " - платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает милитарную культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

