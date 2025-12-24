Эльвира Патерсон в Мар-а-Лаго: что известно о лоббистке, которую заметили в резиденции Трампа

Сегодня внимание привлекают ее регулярные визиты в Мар-а-Лаго - частную резиденцию и клуб Дональда Трампа во Флориде.

Имя Эльвиры Патерсон все чаще появляется в международном контексте. Ранее журналисты связывали ее с украинской политической средой, в частности с Андреем Ермаком и Офисом президента Владимира Зеленского. Сегодня же внимание привлекают ее регулярные визиты в Мар-а-Лаго - частную резиденцию и клуб Дональда Трампа во Флориде.

Мар-а-Лаго - одно из самых закрытых и символических имений в США. Это второй по величине особняк в штате Флорида и один из крупнейших в стране: 126 комнат, более 5 800 квадратных метров, десятки спален, бальные залы, камины и даже бомбоубежища. Поместье было построено в 1920-х годах наследницей финансовой империи Марджори Мерривезер-Пост в средиземноморском стиле с элементами ар-нуво.

После того как Дональд Трамп приобрел Мар-а-Лаго в 1985 году, поместье превратилось в частный клуб, который впоследствии получил неофициальное название "Зимний" или "Южный Белый дом". Именно здесь Трамп во время президентства проводил встречи с международными лидерами, а позже - закрытые события для узкого круга политиков, бизнесменов и знаменитостей.

Видео дня

Доступ к Мар-а-Лаго имеют лишь избранные. По словам самой Эльвиры Патерсон, полноценный вход возможен для мемберов клуба, которые проходят отбор и платят взнос на уровне около 2 миллионов долларов. Альтернатива - персональное приглашение от владельца или членов его ближайшего круга. Именно поэтому регулярное появление там кого-либо автоматически означает доступ к очень узкой среде влияния.

В публичном пространстве неоднократно возникали предположения, что присутствие Патерсон в таких кругах объясняется личными связями. Впрочем, журналистский анализ не подтверждает версий о "влиятельном муже" или финансовом покровителе. Эльвира Патерсон не состоит в браке и открыто говорит о том, что ее роль - лоббистка и посредница, которая работает на стыке бизнеса, политики, культуры и больших денег.

Она известна работой с голливудскими звездами и продюсерами. В разные периоды Патерсон сотрудничала или пересекалась в проектах с Киану Ривзом, Кевином Костнером, Кевином Спейси, Жан-Клодом Ван Даммом, Эриком Робертсом. Ее работа - это переговоры, связи, договоренности и доступ.

Основой этой деятельности является Elledgy Media Group - международная медиа- и маркетинговая группа полного цикла. Компания работает с крупными брендами, организовывает международные события, занимается продюсерской деятельностью и развитием lifestyle-направлений. В рамках Elledgy Media Патерсон уже анонсирует запуск ресторанов и бутиков, которые должны стать частью ее глобальной бизнес-экосистемы.

Отдельное направление - iHaven. Это компания, которая занимается проектированием и строительством укрепленных подземных жилых объектов - автономных пространств для безопасности, жизни и работы в условиях глобальных рисков.

Еще один проект - SpaceSat, связанный со спутниковыми технологиями и космическими решениями, сочетающими коммуникацию, безопасность и технологическую независимость.