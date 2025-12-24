Ведущий признался, есть ли у него фаворитка.

Ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник откровенно ответил, как относится к финальному выбору главного героя 14-го сезона проекта, украинского актера Тараса Цымбалюка, передает obozrevatel.com.

"Конечно, я уже знаю, чем закончится "Холостяк" и кого выберет Тарас Цымбалюк… Мы уже готовим постшоу о жизни после проекта, которое выйдет через неделю после финала", - заявил он.

На вопрос о том, есть ли у него фаворитка, Решетник ответил, что "их нет".

Видео дня

"Болею за счастье каждой участницы, хочу, чтобы после нашего проекта жизнь у всех сложилась классно. Самое главное, чтобы это была фаворитка главного героя. А нам остается только принимать и не вмешиваться в любовные дела. Конечно, будет сложно тем, кого не выберут, и радостно тем, кого выберут, но это, как говорится, такой формат", - сказал ведущий.

Также Решетник поведал, какие у него сложились взаимоотношения с Цымбалюком:

"Мы общаемся, часто встречаемся. Такая приязнь возникла буквально с первых моментов. Мы были знакомы раньше и даже планировали до полномасштабного вторжения сниматься вместе в фильме, но этого не произошло. А на этих съемках с первых секунд сложились прекрасные отношения".

Напомним, финал шоу "Холостяк" 2025 с Тарасом Цымбалюком состоится уже в пятницу, 26 декабря.

