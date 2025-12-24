Считает, что прекрасно сработали РЭБы вместе с другими средствами подавления.

Основные причины, по которым российские "Кинжалы" не попали в цель во время воздушной атаки 23 декабря заключаются в действенности украинских средств радиоэлектронной борьбы и других средств подавления. Они активно используются, чтобы уменьшить эффект применения врагом подобного вооружения, сказал в эфире Radio NV обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

Он отметил, что российская аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" - это очень скоростная цель. По своим показателям она может достигать 5 скоростей звука. По его словам, на таких скоростях и по паттерну полета данного вида вооружения учитываются особенности навигации.

"Эффективно наводить подобные средства, а также корректировать в полете маршрут можно исключительно с помощью спутниковой навигации. Из всех спутников только GPS может давать необходимое количество информации на отрезок времени, поскольку только система GPS может давать 10 обновлений в секунду. Мы видим, что украинские производители и военные уже очень хорошо научились работать с подавлением данных и навигации с использованием GPS. Именно это является результатом того, что аэробаллистические ракеты на сегодняшний момент не показывают тех результатов, которых бы враг хотел", - отметил Кушников.

Видео дня

Борьба с "Кинжалами" - больше новостей

Как сообщал УНИАН, по данным Воздушных сил Украины во время вражеской воздушной атаки 23 декабря Силы обороны сбили 34 из 35 крылатых ракет типа Х-101, Искандер-К. А все три запущенных врагом аэробаллистические ракеты "Кинжал" не достигли цели. Отмечалось, что место падения "Кинжалов" уточняется.

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что есть несколько версий того, что могло произойти с ракетами "Кинжал". По его словам, также одной из возможных причин провала может быть влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Он не исключает, что были дефекты в этих ракетах, потому что почти все ракетное оружие, которое сейчас использует Россия по Украине, производится в режиме нон-стоп на российских предприятиях, в авральном режиме: сделали - запустили, без необходимого контроля качества.

Вас также могут заинтересовать новости: