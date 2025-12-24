ДТЭК переписал графики отключений для некоторых регионов: у кого будет меньше часов со светом

Как следует из графиков, самые жесткие обновления получила Днепропетровская область.

Компания ДТЭК обновила графики отключений электроэнергии на 24 декабря для столицы, Киевской и Днепропетровской областей, уменьшив количество часов со светом для части потребителей.

В Киеве, согласно обновленному графику, три подочереди потребителей получили по три дополнительных часа без света. Еще одна подочередь дополнительно будет сидеть в темноте полтора часа.

В Киевской области тоже не обошлось без "улучшений". Согласно обновленному графику, накануне Сочельника, одной из подочередей потребителей добавили 3,5 часа без света. Еще две подочереди потребителей 24 декабря дополнительно будут сидеть без света один и два часа соответственно.

Самые жесткие изменения в графике отключений произошли в Днепропетровской области. Согласно обновленному графику, 24 декабря большинству подочередей потребителей Днепра и области добавили от одного до 3,5 часов темноты.

Отключение света в Украине - последние новости

В ночь на 24 декабря Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти регионов. По данным Министерства энергетики Украины, на утро были зафиксированы новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Из-за последствий вражеских атак по энергосистеме в Полтавской, Харьковской и Сумской областях были применены графики аварийных отключений.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что главный фактор, который будет влиять на состояние энергосистемы Украины, - массированность и регулярность атак со стороны российских оккупационных войск. Но в среднем зима пройдет с отключениями 2-4 очередей потребителей.

