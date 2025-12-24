Пекин опережает США в гиперзвуковом оружии и готовится быть способным захватить Тайвань к 2027 году.

Китай находится в процессе "исторического военного наращивания", увеличивая угрозу для США, говорится в отчете Пентагона

В документе говорится о том, что армия Китая становится все более совершенной и устойчивой, учась на ошибках России в Украине и усиливая давление на Тайвань. В то же время разведка отмечает, что несмотря на усиление стратегического партнерства Пекина и Москвы, этому сотрудничеству мешает "взаимное недоверие" обеих сторон, передает Bloomberg.

Так, в частности, Китай имеет большой арсенал ядерных, морских средств поражения большой дальности, кибернетические и космические возможности, которые способны "непосредственно угрожать безопасности Америки". Кроме того, хотя темпы производства ядерного оружия в Китае и упали, однако к 2030 году Пекин планирует иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Кроме того, Китай опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В ответ США планирует развернуть систему "Золотой купол", предназначенную для защиты от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет.

"Китай рассчитывает быть способным вести и выиграть войну против Тайваня до конца 2027 года", - говорится в отчете,

Сотрудничество РФ и Китая: важные новости

Ранее Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что РФ и Китай могут начать одновременное скоординированное нападение на Европу и Тайвань. В то же время он отметил, что Китай может давить на РФ, что Москва держала Европу "занятой здесь".

В то же время Китай и РФ выразили поддержку Венесуэле, которой объявил нефтяную блокаду президент США Дональд Трамп. В частности Пекин заявил, что захват танкера с венесуэльской нефтью, который направлялся в Китай является нарушением международного права.

