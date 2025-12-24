ВСУ поразили завод синтетического каучука, место хранения БЭК и другие объекты оккупантов

Генштаб подтвердил успешные удары подразделений Сил обороны Украины по вражеским объектам в ночь на 24 декабря.

Силы обороны Украины поразили завод синтетического каучука, место хранения БЭК и другие объекты оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в Telegram-канале.

В частности, в городе Ефремов Тульской области поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного во временно оккупированном украинском Крыму. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника, поражен склад материально-технических средств полкового уровня (Должанск, ТОТ Луганской области).

Кроме того, зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. Результаты поражений уточняются.

Уничтожение самолета-разведчика в Новороссийске

Как сообщал УНИАН, перед операцией по подрыву подводной лодки в Новороссийске Силы обороны уничтожили модернизированный самолет-разведчик Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск, специализировавшийся на обнаружении подводных дронов. Это стало одним из ключевых этапов операции.

В СБУ рассказали, что Ил-38Н предназначен для морской разведки, поиска подводных лодок, контроля акваторий, установки минных заграждений и нанесения торпедных ударов. Пораженный борт активно противодействовал работе морских дронов. В СБУ отметили, что такой обезвреживатель дронов у россиян в акватории Черного моря был один.

