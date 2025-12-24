Макс Барских честно признался, был ли у него роман со скандальной Лободой

Об отношениях с певицей артиста спросили на концерте.

Известный украинский певец Макс Барских ответил на вопрос о романе с предательницей Светланой Лободой. В сети распространили видео, на котором одна из поклонниц исполнителя прямо спросила его об этом на концерте в Полтаве.

На ролике запечатлено, как девушка сначала спросила у Макса, можно ли задать ему личный вопрос, и, получив согласие, она не упустила свой шанс.

"Так был роман с Лободой или нет?" - поинтересовалась поклонница.

Барских прямо ответил, что его чувства к певице остались в прошлом и что разрыв оставил у него неприятные воспоминания.

"Это уже прошлое. Между нами больше ничего нет. Она разбила мне сердце", - заявил артист.

Девушка уточнила, действительно ли это был роман или просто игра на публику ради популярности. На это Барских ответил еще более резко, вспомнив о шраме на руке, который появился после одного из выступлений, когда он поранил себя прямо на сцене. Слухи связывали это именно с его неразделенными чувствами к Лободе.

"Шрам остался у меня, если что. Можешь посмотреть", - добавил певец.

Напомним, ранее УНИАН писал, что не так давно скандальная Светлана Лобода неожиданно заговорила о возвращении в Украину.

