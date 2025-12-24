Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 23 декабря представил проект мирного соглашения, над которым в последние недели работали представители США, Украины и Европы. Базовый документ состоит из 20 пунктов. Но не надо быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.

Прежде всего, начать надо с того, зачем этот план обнародован вообще (учитывая то, что до сих пор стороны молчали)? Ответов может быть несколько:

попросили американцы (я не очень верю);

это согласовано с частью европейцев (как по мне, нельзя исключать);

это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев сделать условия гораздо жестче (думаю, это одна из возможных реальных причин);

это часть внутриполитической стратегии президента Украины (думаю, это одна из возможных реальных причин).

Что же будет дальше?

Видео дня

Во-первых, этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не согласятся.

Во-вторых, американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО;

В-третьих, нельзя исключать, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.

Почему Россия, скорее всего, отвергнет этот план? Дело в том, что Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях:

страх (у президента США Дональда Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США);

получения условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). При этом история с выборами пока выглядит нереалистичной. А первые пункты он будет продавливать.

И здесь особенно надо обратить внимание на визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, который состоится уже в начале 2026 года.

Похоже, что во время этого визита Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый.

Итак, исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.