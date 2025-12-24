Ученым удалось заглянуть внутрь эмбрионов динозавров: вот что они увидели (фото)

Обнаруженные эмбрионы динозавров содержат не только окаменелые кости. Тщательно исследовать эмбрионы, которым 200 млн лет, ученым помогли современные технологии.

Ученые исследовали эмбрионы динозавров, возраст которых составляет 200 млн лет. Используя современный ускоритель частиц, исследователи смогли отсканировать окаменелости и создать подробные 3D-модели черепов эмбрионов.

Как пишет издание Daily Galaxy, эти эмбрионы были найдены в 1976 году в нацпарке Голден Гейт Хайлендс в Южной Африке, в скоплении из шести окаменелых яиц динозавров. Они принадлежат Massospondylus carinatus, двуногому травоядному животному, жившему в раннем юрском периоде.

Хотя эти эмбрионы прошли лишь около двух третей инкубационного периода, они предоставили критически важную информацию о развитии динозавров - области науки, которой долгое время не доставало никаких ископаемых.

Что увидели ученые

По словам Кимберли Шапель, палеонтолога из Университета Витватерсранда, прорыв произошел, когда эмбрионы доставили в Европейский центр синхротронного излучения (ESRF). Там, используя мощное синхротронное излучение, исследователи смогли просканировать эмбрионы, выявив отдельные клетки костей.

"Синхротронный источник в сто миллиардов раз ярче, чем рентгеновский луч в больнице - это позволило отделить кости от окружающей породы и создать трехмерные изображения черепов эмбрионов", - рассказала палеонтолог.

Сканирование обеспечило необычайно высокий уровень детализации, позволив ученым изучать зубы и черепа эмбрионов способами, которые ранее были невозможны.

"Я была действительно удивлена, обнаружив, что у этих эмбрионов были не просто зубы, а два типа зубов. Зубы такие крошечные; их ширина составляет от 0,4 до 0,7 мм. Это меньше кончика зубочистки", - рассказала ученая.

Исследователи допустили, что один набор треугольных зубов, вероятно, был предназначен для сбрасывания до вылупления, а другой напоминал зубы, которые появятся после вылупления динозавра. Этот двойной набор зубов похож на молочные зубы современных рептилий, таких как крокодилы и гекконы. Как отметили исследователи, наличие этих зубов очень точно отражает закономерности роста современных рептилий.

О чем говорит исследование

Исследование подтвердило, что развитие черепа эмбрионов поразительно похоже на развитие черепа современных рептилий, таких как крокодилы, ящерицы и даже птицы.

"Невероятно, что за более чем 250 млн лет эволюции рептилий способ развития черепа в яйце остается более или менее неизменным. Это показывает, что не стоит вмешиваться в то, что и так хорошо", - прокомментировал профессора сравнительной палеобиологии в Институте эволюционных исследований Университета Витватерсранда Джон Чойниер.

