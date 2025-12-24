Ученым удалось заглянуть внутрь эмбрионов динозавров: вот что они увидели (фото)

Ученые исследовали эмбрионы динозавров, возраст которых составляет 200 млн лет. Используя современный ускоритель частиц, исследователи смогли отсканировать окаменелости и создать подробные 3D-модели черепов эмбрионов.
Как пишет издание Daily Galaxy, эти эмбрионы были найдены в 1976 году в нацпарке Голден Гейт Хайлендс в Южной Африке, в скоплении из шести окаменелых яиц динозавров. Они принадлежат Massospondylus carinatus, двуногому травоядному животному, жившему в раннем юрском периоде.
Хотя эти эмбрионы прошли лишь около двух третей инкубационного периода, они предоставили критически важную информацию о развитии динозавров - области науки, которой долгое время не доставало никаких ископаемых.
Что увидели ученые
По словам Кимберли Шапель, палеонтолога из Университета Витватерсранда, прорыв произошел, когда эмбрионы доставили в Европейский центр синхротронного излучения (ESRF). Там, используя мощное синхротронное излучение, исследователи смогли просканировать эмбрионы, выявив отдельные клетки костей.
"Синхротронный источник в сто миллиардов раз ярче, чем рентгеновский луч в больнице - это позволило отделить кости от окружающей породы и создать трехмерные изображения черепов эмбрионов", - рассказала палеонтолог.
Сканирование обеспечило необычайно высокий уровень детализации, позволив ученым изучать зубы и черепа эмбрионов способами, которые ранее были невозможны.
"Я была действительно удивлена, обнаружив, что у этих эмбрионов были не просто зубы, а два типа зубов. Зубы такие крошечные; их ширина составляет от 0,4 до 0,7 мм. Это меньше кончика зубочистки", - рассказала ученая.
Исследователи допустили, что один набор треугольных зубов, вероятно, был предназначен для сбрасывания до вылупления, а другой напоминал зубы, которые появятся после вылупления динозавра. Этот двойной набор зубов похож на молочные зубы современных рептилий, таких как крокодилы и гекконы. Как отметили исследователи, наличие этих зубов очень точно отражает закономерности роста современных рептилий.
О чем говорит исследование
Исследование подтвердило, что развитие черепа эмбрионов поразительно похоже на развитие черепа современных рептилий, таких как крокодилы, ящерицы и даже птицы.
"Невероятно, что за более чем 250 млн лет эволюции рептилий способ развития черепа в яйце остается более или менее неизменным. Это показывает, что не стоит вмешиваться в то, что и так хорошо", - прокомментировал профессора сравнительной палеобиологии в Институте эволюционных исследований Университета Витватерсранда Джон Чойниер.
