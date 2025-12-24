Сейчас этот пункт вычеркнут из плана, сообщил президент.

В плане США по окончанию войны в Украине содержался пункт о компенсации для Вашингтона за предоставление Киеву гарантий безопасности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с журналистами.

"Здесь было указано: США получат компенсацию за гарантии безопасности. Мы просто не понимаем, что это значит, и мы поднимаем этот вопрос. Сейчас это вычеркнуто", - сказал Зеленский.

В то же время он сообщил, что согласно обновленному плану, Украина должна получить гарантии безопасности от США, НАТО и европейских государств-подписантов, которые будут отражать статью 5. В частности, в этом плане есть такие подпункты:

Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут восстановлены все глобальные санкции против России.

Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу.

Также, по словам президента, по этому соглашению не исключены двусторонние гарантии безопасности Украины с другими странами.

"Это о возможности наших двусторонних соглашений с 30 странами, мы хотим, чтобы такие возможности у нас оставались. Это страны Коалиции желающих - 30 стран, это и Европа, и Канада, и Япония, которые готовы в том или ином виде быть с нами в обеспечении безопасности", - пояснил президент.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что журналисты DW проанализировали гарантии безопасности, которые Украина может получить от партнеров в рамках мирного соглашения. Как отметил Сьюзан Стюарт из Немецкого института международных отношений, статья 5 договора НАТО не предусматривает, что на нападение необходимо реагировать военными средствами.

В то же время она предусматривает, что каждое государство должно использовать средства, которые оно считает необходимыми и целесообразными

Между тем Politico пишет, что только США может предоставить Украине действительно надежные гарантии безопасности, впрочем, реальная власть в этом вопросе находится в руках России. Журналисты также отмечают, что статья 5 допускает различные толкования и была намеренно сформулирована таким образом, чтобы предотвратить автоматическое втягивание США в третью большую войну на европейском континенте.

