Примечательно, что ранее ливийский военный хвастался приобретенным у РФ вооружением, но на этот раз что-то пошло не так и Кремль остался не у дел.

Фельдмаршал Халиф Хафтар, силы которого контролируют восток Ливии, решил приобрести боевую авиацию у Пакистана, пренебрегая российскими истребителями.

Как отмечает военный портал Defense Express, соглашение, о котором из собственных источников узнал Reuters, но которое официально не подтверждено, касается сразу 16 китайско-пакистанских многоцелевых истребителей-бомбардировщиков JF-17 и 12 винтовых тренировочных самолетов Super Mushak.

Стоимость сделки высокопоставленные источники из Исламабада оценили в $4-$4,6 млрд. Срок выполнения контракта короткий - 2,5 года.

"Учитывая то, что Ливия с 2011 года находится под эмбарго на закупку вооружения, вряд ли стоит ожидать от Пакистана официального подтверждения. В то же время о заключении оборонных контрактов с этой страной, без конкретики, заявил сам Халиф Хафтар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта закупка интересна тем, что вообще были выбраны пакистанские JF-17. Аналитики объяснили, что Хафтар очень активно сотрудничает с Россией и летом щеголял во время парада реактивными системами залпового огня БМ-30 "Смерч", зенитными ракетными комплексами "Тор-М2Э", БМП-2М с модулями "Бережок", БТР-82 и колесными бронеавтомобилями "ВПК-Урал". А в 2020 году Россия поставила Ливии не менее 14 самолетов типов МиГ-29 и Су-24.

"Кажется, в случае соответствующего желания выбрать российские самолеты было делом довольно легким. А Кремль был бы рад получить заказ, передав или еще старых восстановленных МиГ-29. Или новых самолетов, тем более, что еще при жизни ливийского диктатора Муамара Каддафи, РФ хотела продать ему 12 Су-35, четыре Су-30 и шесть Як-130", - отмечает Defense Express.

Впрочем, пока было выбрано сотрудничать с Пакистаном и на самом деле Китаем, ведь JF-17 не только был создан китайцами и собирается с использованием их комплектующих, он использует и китайское вооружение. "То есть без согласия Пекина эта продажа точно бы не состоялась", - добавили аналитики.

Как сообщал УНИАН, ранее в Defense Express рассказали, что Эстонский центр оборонных инвестиций заключил контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на поставку MLRS K239 Chunmoo на 290 миллионов евро.

Это открывает возможность топить корабли баллистикой прямо в Санкт-Петербурге и закрыть для них Балтийское море. А если пусковую установку K239 Chunmoo расположить в Литве, то она сможет топить корабли в главной военно-морской базе России в Балтийском море.

