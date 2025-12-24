Праздники без пожара: как установить елку, чтобы не сжечь дом

Если живая елка устанавливается, то желательно увлажнять ее.

Устанавливать искусственную елку нужно на устойчивой основе, а гирлянды покупать те, которые имеют заводское изготовление или сертификат.

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий.

"Устанавливать елку необходимо на устойчивой основе. Если дома есть кот, то на очень устойчивой основе, поскольку фактор риска увеличивается. Если это искусственная елка, то следует придерживаться инструкции по установке такой елки, поскольку неправильная ее установка может привести к тому, что она упадет", - отметил он.

По словам Витовецкого, если елка с гирляндами падает, то есть риск повреждения этого электрооборудования и как следствие возникновения пожаров. Он подчеркнул, что, покупая гирлянды, предпочтение следует отдавать тем, которые имеют заводское изготовление или сертификат.

"Когда мы украшаем елку игрушками, то традиционно, помню, еще в детстве украшали ватой. Этого не надо делать, потому что вата является достаточно горючим материалом, который поддерживает быстрое распространение огня. Игрушки должны быть негорючими. Свечи недопустимо использовать при украшении елки. Если же живая елка устанавливается, например, в ведро с песком, то желательно увлажнять и песок, и саму елку, для того, чтобы предотвратить ее пересыхание. Это, собственно, позволит ей дольше сохранить вид, то есть она не будет высыпаться. И, соответственно, пожарная опасность такой елки будет гораздо ниже", - пояснил директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря, накануне Дня Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Она - искусственная, высотой 16-метров.

Ее тематика вдохновлена фресками Софии Киевской. Елка украшена четырьмя с половиной тысячами игрушек, подсвечена теплой гирляндой.

