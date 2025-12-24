'Это госизмена': военный Жорин о попытках передать России части Украины без боя

Военный подчеркнул, что остановка боевых действий возможна исключительно по полосе, на которой будут стоять войска.

Любые попытки, или даже разговоры об официальной передаче хоть какой-то части украинских территорий России недопустимы. В интервью Киев24 заместитель командира Третьего армейского корпуса и подполковник ВСУ Максим Жорин назвал такие действия государственной изменой.

Он отметил, что военные больше других хотят, чтобы наступил мир. Но по его мнению переговоры и разговоры о перемирии ничего под собой не несут. По его мнению, Россия не будет отходить от тех требований, которые она поставила в самом начале войны.

"При всем уважении, но на сегодняшний день западные партнеры не могут достаточным образом давить на РФ, чтобы она дала заднюю, или пошла на компромиссы. Украина единственная, кто на сегодня это может сделать. А место, где это может произойти, - это поле боя", - подчеркнул Жорин.

Видео дня

Он подчеркнул, что остановка боевых действий должна быть исключительно по той полосе, на которой будут стоять войска. По его словам, остановка будет временной и каждая из сторон будет готовиться к дальнейшим событиям.

"Можем ли мы в Конституции передать территории? Нет. Те военные, с которыми я общаюсь, считают, что этого не может быть. Это называется государственная измена. Очевидно, что останавливаться надо. Останавливаться придется по той полосе, на которой мы будем стоять, но любые попытки, разговоры относительно официальной передачи хоть какой-то части наших территорий, об этом вообще не может идти речь", - подчеркнул заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Вопрос территорий в мирном плане

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что один из пунктов плана окончания войны, который Украина разработала вместе с США, касается вопроса территорий и сейчас есть несколько возможных вариантов его решения. По его словам, в этом пункте плана рассматривается вариант того, что в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения.

После этого, по словам президента, должна собраться рабочая группа для определения перемещения сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон.

Зеленский отметил, что сейчас ситуация такова, что россияне хотят выхода выхода из Донецкой области. А американцы пробуют найти путь, чтобы создать там демилитаризованную или свободную экономическую зону, то есть такой формат, который может "обеспечить взгляды обеих сторон".

Президент отметил, что в случае провала переговоров в этом вопросе по формуле "стоим там, где стоим", есть два варианта развития событий. Первый - это продолжение войны. А второй - решение вопроса всех потенциальных экономических зон. Также в этом варианте РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: