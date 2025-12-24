Военный эксперт Сергей Братчук считает, что у россиян мало ресурсов для такого наступления.

Большого наступления в Сумской области ожидать сейчас не стоит, ресурсно враг не способен этого осуществить. Об этом заявил военный эксперт Сергей Братчук в эфире "Киев24".

"Сегодня те подразделения российской армии, которые сосредоточены на границе, выполняют больше тактику тысячи порезов. Возможно, надо ожидать и в других локациях попыток врага прорвать границу, продвинуться на нашу территорию. Но еще раз: большого наступления сегодня ожидать мы не должны", - сказал он.

По словам Братчука, это не означает, что можем расслабиться.

"Ведь, к чему приводит расслабление на боевых позициях во время войны, к сожалению, мы видели в Грабовском. Таких моментов можно ожидать на других участках фронта, в нашем пограничье прежде всего", - сказал эксперт.

Также Братчук подчеркнул, что враг пытается акцентировать внимание и распространять нарратив, что якобы украинское приграничье не защищено и его можно прорвать.

"Враг будет акцентировать внимание на том, что украинское приграничье не защищено, что украинское приграничье можно прорвать и, собственно, двигаться дальше. Мы понимаем прекрасно, что информационных вбросов будет очень много", - добавил он.

Ситуация в селе Грабовское в Сумской области

В село Грабовское Сумской области 20 декабря зашли оккупанты и вывезли оттуда в Россию более 50 гражданских украинцев.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что это не было похоже на подготовленный прорыв, а больше напоминает конкретную провокацию, возможно, с медийной целью.

По словам Трегубова, Силам обороны нужно держать всю границу на контроле с помощью БПЛА, а также оперативно реагировать, в том числе и пехотой, на попытки такого пересечения и иметь соответствующие группы, которые будут этим заниматься. Он отметил, что основная проблема в том, что гражданские отказываются эвакуироваться, и это затрудняет работу ВСУ на прифронтовых территориях.

