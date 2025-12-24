Вариант с экономической зоной надо будет утвердить на всеукраинском референдуме.

Один из пунктов плана окончания войны, который Украина разработала вместе с США, касается вопроса территорий и сейчас есть несколько возможных вариантов его решения, рассказал во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в этом пункте плана рассматривается вариант того, что в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения.

После этого, по словам президента, должна собраться рабочая группа для определения перемещения сил, необходимых для прекращения конфликта, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон.

"Мы находимся в ситуации, когда россияне хотят наш выход из Донецкой области, а американцы пробуют найти путь, чтобы это был "не выход" - потому что мы против выхода - они хотят найти в этом демилитаризованную зону или свободную экономическую зону, то есть такой формат, который может обеспечить взгляды обеих сторон", - сказал Зеленский.

Он добавил, что вариант со свободной экономической зоной - это потенциальная возможность суверенного государства выбирать такой путь. В то же время президент сделал акцент на слове "потенциальный".

"Мы считаем, что такая потенциальность как экономические зоны может быть у государства. Это наша политика диалога. Обратите внимание, что с начала 14-го пункта "территории" написаны все области. Мы говорим: если будут все области и если мы стоим там, где стоим, то мы договоримся. Поэтому здесь и написано "потенциальные зоны", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что в случае провала переговоров в этом вопросе по формуле "стоим там, где стоим", есть два варианта развития событий. Первый - это продолжение войны. А второй - решение вопроса всех потенциальных экономических зон. Также в этом варианте РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

"Помните историю об "обмене территориями"? Никто не мог до конца понять, что такое обменяться территориями. И вот это их предложение. Предложение выглядело так, что они выходят из этих территорий, и хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, где будет создана "свободная экономическая зона".

Если мы дойдем до потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, то мы объясняем, что согласно украинскому законодательству мы не можем это сделать. Даже потенциально", - сказал Зеленский.

Президент пояснил, что в случае предоставления особого формата тем или иным территориям, необходимо проводить референдум в Украине.

"Только референдум может определить, согласны ли люди на то, чтобы был такой путь, если предложение для Украины именно такое - или это, или война", - пояснил Зеленский.

Вопрос территорий на мирных переговорах

Ранее глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина может пойти на уступки во время мирных переговоров, в частности в вопросе территорий. В то же время он отметил, что это возможно только в случае предоставления Киеву надежных гарантий безопасности.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что отказ от территорий для Украины неприемлем. Также он отметил, что справедливым является тот вариант мира, который не предусматривает предпосылок. Он выразил надежду, что когда закончится война, должен быть установлен справедливый мир для Украины.

