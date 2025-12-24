В будущем на вооружении ВСУ может быть единая артсистема - украинская 'Богдана'

Уже сейчас около половины артиллеристов используют именно эти гаубицы.

До половины артиллерийских систем на вооружении ВСУ составляют установки "Богдана" - в их самоходном и буксируемом вариантах. Об этом заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии командования СВ ВСУ полковник Андрей Журавлев рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По его информации, из всех артиллерийских систем - как самоходных, так и прицепных - которые Силы обороны Украины используют на фронте по состоянию на октябрь этого года около 40% - это отечественные артсистемы "Богдана".

Он отметил, что украинские "Богданы" по уровню надежности и выносливости является одной из лучших среди всех других образцов. "Ее техническая исправность на фронте стабильно достигает 80%. То есть она имеет лучшую живучесть", - отметил Журавлев.

Военный портал Defence Express отметил, что производитель этих машин, "Краматорский завод тяжелого станкостроения", работает над усовершенствованием артсистем. Отмечается, что на этапе тестирования находятся автоматизированная система управления и наведения, а также автомат заряжания. Издание напомнило, что осенью 2023 года "Богдана" получила досылатель, который ускоряет темп стрельбы.

Журавлев отметил, что в среднесрочной перспективной на вооружении ВСУ могут находиться только "Богданы", но в различных модификациях. Этому будет способствовать то, что в производстве гаубиц заняты только отечественные предприятия, что это оружие использует широкую линейку боеприпасов. При этом ствол "Богданы" имеет значительный запас ресурса, который достигает до 8 тысяч выстрелов.

Напомним, что САУ "Богдана" имеет очень высокую точность попадания, медленный износ канала ствола, к тому же быстро ремонтируется. Секрет меткости заключается в специальной технологии, по которой завод-производитель изготавливает стволы. Общая стоимость установки, по оценкам, достигает 2,8 млн евро.

В мае 2025 года на вооружении, отмечали аналитики, появился новый вариант САУ "Богдана". Новая модификация имеет бронированную кабину и колесное шасси от Tatra.

