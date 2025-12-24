'ПриватБанк' снизил цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на 24 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, а евро - 49,75 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 24 декабря, снизился на 12 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 49,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подешевел на 18 копеек и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 24 декабря остался неизменным и составляет 49,75 гривни.

НБУ установил на 24 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек.

После худшего года за почти десятилетие доллар США временно стабилизировался. Так, доллар США подешевел на 9% относительно корзины основных валют - худшим результатом за восемь лет. Основные причины - ожидание снижения ставок Федеральной резервной системой США, сокращение разницы между ставками и другими основными валютами, а также усиление опасений относительно бюджетного дефицита и политической неопределенности в США.

