Рождество в Украине будет с морозами до -13°, - синоптик Диденко

25 декабря еще будет сухо, а с 26 числа начнутся осадки.

В этом году Рождество в Украине будет очень холодным. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Рождество в Украине будет с настоящими морозами!" - говорит эксперт.

По ее данным, ближайшей ночью в большинстве областей ожидается -5...-13 градусов, завтра днем -3...-8 градусов и только на Закарпатье и в Крыму около нуля.

На дорогах 25 декабря образуется гололедица.

Погоду еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода, однако 26 числа все изменится.

"Уже сразу после Рождества, 26-го декабря, Украину посетят атмосферные фронты - пойдет снег, усилится ветер, но и повысится температура воздуха", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Погода в Киеве на Рождество

В столице 25 декабря ночью будет 10-градусный мороз, а днем температура составит около -3...-4 градусов.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В Украину уже поступил холодный и сухой воздух из района Баренцева моря, а 25 декабря похолодание усилится. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его информации, страна только входит в настоящую зимнюю фазу. Именно на Рождество, 25 декабря, ожидается пик первой волны холода.

В то же время уже 26 декабря ситуация изменится: с северо-востока приблизится циклон, который ослабит морозы, принесет снегопады и порывистый ветер, местами опасной силы.

