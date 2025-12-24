Рождество в Украине будет с морозами до -13°, - синоптик Диденко

В этом году Рождество в Украине будет очень холодным. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Рождество в Украине будет с настоящими морозами!" - говорит эксперт.
По ее данным, ближайшей ночью в большинстве областей ожидается -5...-13 градусов, завтра днем -3...-8 градусов и только на Закарпатье и в Крыму около нуля.
На дорогах 25 декабря образуется гололедица.
Погоду еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода, однако 26 числа все изменится.
"Уже сразу после Рождества, 26-го декабря, Украину посетят атмосферные фронты - пойдет снег, усилится ветер, но и повысится температура воздуха", - спрогнозировала Наталья Диденко.
Погода в Киеве на Рождество
В столице 25 декабря ночью будет 10-градусный мороз, а днем температура составит около -3...-4 градусов.
Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни
В Украину уже поступил холодный и сухой воздух из района Баренцева моря, а 25 декабря похолодание усилится. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
По его информации, страна только входит в настоящую зимнюю фазу. Именно на Рождество, 25 декабря, ожидается пик первой волны холода.
В то же время уже 26 декабря ситуация изменится: с северо-востока приблизится циклон, который ослабит морозы, принесет снегопады и порывистый ветер, местами опасной силы.