Москва готовится к контактам: в Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах

Ранее президент Украины заявил, что Кремль может дать свой ответ относительно мирного плана уже 24 декабря.

Спецпосланник РФ Кирилл Дмитриев передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию о результатах переговоров с США. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с росСМИ.

Он отметил, что Москва готовится к дальнейшим контактам с Вашингтоном. В то же время Песков отказался комментировать опубликованный план завершения войны, согласованный Украиной и США, отметив, что РФ уже давали "соответствующие разъяснения ранее". Также он отказался сообщать, какие именно пункты плана содержатся в документе, которые Дмитриев привез из США.

"Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что очень нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу", - заявил Песков.

По его словам, на основе информации, которую получил Путин Россия будет "формулировать свою дальнейшую позицию", которую обсудят по тем каналам, которые "сейчас работают".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил все 20 пунктов плана урегулирования войны в Украине. По его словам, этот план был согласован с США и передан России. Президент отметил, что РФ может предоставить свой ответ на этот план уже 24 декабря.

Самым сложным, по словам президента, в этом плане является вопрос территорий. В частности рассматривается вариант остановки войны по линии фронта, а также обмена территорий, используя механизм "потенциальных экономических зон".

