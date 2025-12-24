Огрызко предположил, что это может быть желание автономизировать Европу от Соединенных Штатов Америки.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет выразить позицию Европы по завершению войны напрямую России, а не через посредника в виде США

Такое мнение высказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Еспресо.

"Он говорит, что после договоренностей с Трампом по его инициативе, его переговорщики едут в Москву, и они вроде бы защищают наши интересы, но мы в этом не уверены. Мы не знаем, насколько они, эти переговорщики, отстаивают те моменты, о которых мы вроде бы с американцами договариваемся", - отметил Огрызко.

Поэтому, по мнению эксперта, Макрон считает, что лучше устранить третьего лишнего и начать говорить с россиянами.

Огрызко предполагает, что это может быть желание автономизировать Европу от Соединенных Штатов Америки.

"Я бы на это смотрен, как на версию определенной автономизации Европы от Америки и попытку высказывать россиянам все то, о чем договаривались Украина и Европа, без поправок на то, что делает Америка", - рассказал он.

По его словам, в в этом контексте это предложение может быть, более продуктивным, чем то, что мы имеем сегодня.

"Потому что сегодня Украина и Европа отдают право трактовать нашу позицию Уиткоффу. Не знаю, насколько это правильно И здесь, мне кажется, несмотря на обвинения, которые я слышу в сторону Макрона, что, мол, он начинает снова поднимать флаги и так далее. На самом деле, речь идет, видимо, о другом, о том, что он хочет напрямую говорить Путину о позиции европейцев и пытаться ее проводить максимально точно", - сказал он.

Переговоры Макрона с Путиным - что известно

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Макрон заявил, что Европа должна возобновить прямые переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным, если усилия США по мирному соглашению для Украины потерпят неудачу.

Он пожаловался, что сейчас главы европейских государств и правительств исключены из мирных переговоров с Россией, которые возглавляет администрация США.

