В частности, в Киеве станет теплее, но начнутся зимние осадки.

В Украине сегодня и завтра ожидается преимущественно сухая, но морозная погода. В дальнейшем ситуация изменится и начнет снежить. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

На Сочельник и Рождество температура в Украине, по ее данным, будет опускаться до -2...-7 градусов днем и до -5...-12 ночью.

"Осадков не будет пока, снег придет уже 26-го декабря. Да еще и с сильным ветром", - предупредила эксперт по погоде.

Аналогичная ситуация ожидается и в Киеве. Сочельник и Рождество в столице будет морозным, однако уже с 26-го декабря снова потеплеет и появится снег.

Погода в Украине возвращает на зиму - что известно

В этом году новогодние праздники в Украине будут проходить в настоящей зимней атмосфере - со снегом и морозами. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии Погода УНИАН.

По ее словам, в ночь на 31 декабря и 1 января прогнозируется холодная, типично зимняя погода с минусовыми температурами. Начиная с 26 декабря и до начала января местами будет выпадать небольшой или умеренный снег.

Синоптик уточнила, что 26-27 декабря осадки могут сопровождаться ветром, а местами возможны метели. Значительных снегопадов не ожидается, однако снежный покров все же сформируется - его высота составит примерно от 1 до 8 сантиметров.

Таким образом, отметила Голеня, и Новый год, и период после Рождества пройдут в холодных, зимних погодных условиях.

