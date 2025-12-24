По мнению Рыженко, Силы обороны поразили объект, чтобы "обнулить" планы противника.

На территории временно оккупированного Крыма, где ВСУ поразили катера речной флотилии армии РФ, вероятно, планировался захват островов возле Херсона и западной части Одесской области.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

По его словам, был поражен пункт базирования Днепровской речной флотилии россиян во временно оккупированном Крыму, в селе Еленовка, где вспыхнул масштабный пожар.

Эксперт считает, что эта операция была направлена, в первую очередь, против определенных возможностей россиян действовать на Днепре. В частности, чтобы предотвратить захват островов в районе Херсона, что противник пытается сделать уже достаточно давно.

"Россияне пытаются захватить эти острова и приблизиться вплотную к Херсону. А во-вторых, я думаю, они проводили подготовку для возможных действий на юг Украины... То, что недавно объявлял Путин о захвате западной части Одесской области. Думаю, какая-то определенная подготовка там велась. И то, что Силы обороны поразили этот объект, это, в первую очередь, для того, чтобы эти планы "обнулить"", - предположил Рыженко.

По его словам, в составе Днепровской флотилии достаточно много техники, в том числе катеров, местом базирования которых РФ выбрала оккупированный Крым.

Что известно о поражении вражеских катеров

Напомним, на днях с помощью ракеты украинского производства Силы обороны поразили временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке, во временно оккупированном Крыму. На месте попадания наблюдался значительный пожар.

В Генштабе ВСУ заявили, что степень нанесенного ущерба уточняется. Также речь шла о поражении терминала "Таманьнефтегаз" в РФ, где были повреждены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура.

