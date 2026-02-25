Только гений сможет решить головоломку со спичками за 9 секунд

Это задание – отличный способ проверить свои математические способности и креативное мышление.

Головоломки со спичками – это не просто веселые задачки в Сети. Это также мощная тренировка для мозга, замаскированная под развлечение.

Подобные задания заставляют мыслить нестандартно, поощряя к творческому подходу к решению проблем. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Головоломки призваны заострить ваши когнитивные навыки и повысить умственную ловкость. Это веселое задание – отличный способ проверить свои математические способности и креативное мышление.

Итак, на изображении ниже вы увидите математическое равенство 0-3=6, выложенное из спичек. Очевидно, что здесь есть ошибка.

Ваша задача состоит в том, чтобы переместить только одну спичку и все исправить. Сможете ли справиться?

Но есть один нюанс. Время на ответ ограничено, у вас будет всего 7 секунд. Готовы проверить свои способности?

Что ж, время истекло. Удалось ли вам найти такой способ расположения спичек, чтобы равенство стало правильным с математической точки зрения?

На самом деле все довольно просто. Вам нужно было превратить 0 в 9. Тогда вы бы получили равенство 9-3=6. Вот и ответ.

