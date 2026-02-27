98% людей не могут решить головоломку из спичек: справятся только гении

Для решения этой задачки недостаточно просто уметь считать.

Головоломки со спичками – это задачки, которые остаются популярными на протяжении многих лет.

Регулярное решение подобных головоломок тренирует креативность, логику и развивает нестандартное мышление. УНИАН подготовил для вас вызов, который многих загоняет в тупик.

Ниже вы увидите изображение, где спичками выложено равенство 8+3-4=0. Очевидно, что здесь есть ошибка, ведь ответ должен был бы равняться 7.

Задача читателя состоит в том, чтобы исправить эту ошибку. Однако в этой конкретной головоломке переместить можно только одну спичку.

Сможете ли вы определить, какую именно – давайте проверим.

Готовы? Поехали!

Для решения этой задачки недостаточно просто уметь считать. Эта головоломка требует и пространственного воображения. Чтобы найти ответ, нужно воспринимать равенство на изображении как своеобразный конструктор.

Смогли ли вы подобрать такой способ расположения спичек, чтобы равенство стало правильным с математической точки зрения? Справиться было довольно непросто, поэтому если вам это удалось, можете собой гордиться.

Ответ на головоломку:

