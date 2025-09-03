Впоратися буде непросто.

Среди интернет-пользователей очень популярны разнообразные головоломки и оптические иллюзии. Среди таких вызовов и задания на поиск слов.

Это разновидность головоломки, в которой нужно найти скрытое слово среди десятков букв. Это отличный способ проверить свою смекалку и наблюдательность. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Знали ли вы, что регулярное решение таких задачек может помочь улучшить концентрацию внимания, наблюдательность, память и навыки решения проблем. Хотите проверить, насколько быстры ваши глаза?

Видео дня

Для начала, давайте разберемся, как это работает. Вы увидите перед собой изображение, где десятки букв расположены в строках. Где-то среди этого хаоса мы спрятали конкретное слово – "борщ".

Ваша задача состоит в том, чтобы это слово отыскать. Сделать это можно, соединив буквы в осмысленную комбинацию по горизонтали или по вертикали.

Но помните, что время на ответ ограничено. У вас будет всего 10 секунд. Для удобства можете установить таймер.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение.

Что ж, время исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "борщ" за отведенные 10 секунд? Если вы справились, у вас действительно очень острое зрение. Яркий фон мог перебирать на себя все внимание. Кстати, самые внимательные также могли заметить, что под буквами "спряталась" тарелка борща.

Ответ:

Больше заданий на поиск слова

Предлагаем вам проверить свою внимательность к деталям в головоломке, где надо отыскать слово "Земля". Сделать это надо за 11 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Или же можете попробовать найти слово "ромашка". На это задание мы отвели 10 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: