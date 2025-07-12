Где слово 'малина': на поиск ответа в головоломке у вас есть 8 секунд

Ваша задача - за отведенное время найти среди предложенных букв слово "малина".

Головоломки со словами - одна из самых популярных игр в интернете. Решение таких задач увеличивает словарный запас человека и развивает его внимательность. В сегодняшней игре-головоломке задача для читателей - найти слово "малина" в сетке букв за 8 секунд.

Разгадывая подобные головоломки, вы можете улучшить свои наблюдательность, память, навыки решения проблем, способность концентрировать внимание. Кроме того, такие задания предлагают интересный способ тренировать мозг и поддерживать его активность.

Перед вами - сетка из набора различных букв, расположенных случайным образом. Ища слово "малина", рассматривайте комбинации букв по диагонали.

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Это задание среднего уровня, и люди с хорошими навыками наблюдения смогут заметить слово в пределах отведенного времени.

Будьте внимательны, ведь поиск ответа ограничен 8 секундами. Время пошло!

Время вышло. Вы молодец, если вы успели найти нужное слово в отведенное время. Это означает, что вы прекрасно концетрируете внимание и у вас натренированный мозг. Если вы не справились с заданием, можете вернуться выше и проверить свои возможности еще раз.

Если же вы так и не смогли среди букв найти слово "малина" - ответ смотрите ниже:

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Если вам нравится искать слова в сетке букв, предлагаем вам проверить свои возможности на другой оптической иллюзии. В ней вам нужно будет найти слова "лев" и "дух" за 8 секунд.

А в другой удивительно сложной головоломке придется в сетке чисел 753 найти число 793 за 9 секунд.

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