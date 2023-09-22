Запомните это, и больше не будете допускать распространенную ошибку.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко разобрал популярную ошибку, которая часто встречается в рекламных объявлениях, и объяснил, как правильно сказать на украинском о местности, открывающейся перед вашими глазами.

В эфире "Сніданок з 1+1" Авраменко обратил внимание на рекламу застройщика, в которой упоминается "вид з вікна".

"Сегодня будем изучать язык на ошибках по наружной рекламе, за которой скрывается красота наших городов. Как бы то ни было, но ее, рекламы, действительно слишком много. Вот один из них, читаю: "вид з вікна". "Вид" чего? Бывают виды предложений – простые, сложные, виды животных – позвоночные, беспозвоночные, еще бывают виды товаров, то есть разновидности. То есть "вид з вікна " – то же, что и "різновид з вікна", – говорит Авраменко.

Лингвист объясняет, на самом деле строительная компания рекламирует пейзаж, который можно увидеть из окна.

"Да, пейзаж красивый, но реклама застройщика неграмотная. Так что запомните: местность, открывающаяся перед глазами, пейзаж, ландшафт, называется не "вид", а "краєвид", – добавляет он.

Говорим на украинском правильно - советы Авраменко

Известный украинский языковед Александр Авраменко рассказал о правильном украинском варианте устойчивого выражения "бросаться в глаза".

Также лингвист объяснил, как правильно сказать на украинском - "посісти місце" или "зайняти місце", и как надо называть жителей города Днепр - днепряне или днепровцы.

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