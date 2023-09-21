Эксперт подсказал, что поможет запомнить правильное окончание.

Известный в Украине языковед и учитель Александр Авраменко в традиционной минилекции ответил, как на украинском языке правильно сказать в местном падеже: удар по воротАМ или по воротАХ.

"Когда наши забивают гол, то мы увлеченно выкрикиваем: "Ах!". Возможно, это эмоциональное "ах" поможет вам запомнить правильное окончание - по воротАХ", - отметил он.

"Так что, в местном падеже во множественном числе употребляем окончание "ах" - по містах, по селах, по воротах. Ахайте себе на здоровья", - добавил учитель.

До этого учитель Авраменко рассказал о значении некоторых интересных выражений и объяснил, как именно можно догадаться, что они означают.

Также лингвист поведал о правильном украинском варианте устойчивого выражения "бросаться в глаза": "Говорить: "Ее яркая юбка сразу бросилась мне в глаза - это неправильно. Бросается в глаза только злой котенок, и может, между прочим, их выцарапать".

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