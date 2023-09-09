В нашем языке есть две типичные модели для создания названий людей по месту жительства.

После переименования Днепропетровска в Днепр в рамках декоммунизации встал вопрос о том, как правильно называть жителей города. И до сих пор он остается актуальным.

Лингвист Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил, что образовать название можно двумя способами.

"В нашем языке есть две типичные модели для создания названий людей по месту жительства. Первая – на "-ці" (полтавці, миколаївці), вторая на "-яни" (кияни, львів'яни). Так что, "дніпряни" или "дніпровці"? Лингвисты высказывают разные соображения, но эти две формы звучат органично, имеют право на жизнь. А время покажет, как со временем привыкнут называть себе сами жители Днепра", – сказал он.

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Лингвист также объяснил, что делать, если название населенного пункта сложное.

"Как быть со сложными названиями вроде Каменец-Подольский, Горишние Плавни и подобными? Надо выбрать главное слово и образовать название по одной из моделей. В названии Каменец-Подольский главное слово – "Каменец". Итак, жители города будут называться "кам'янчани". А в названии города Горишние Плавни главное слово "Плавни", следовательно "плавнівці". ... Если от названия вашего населенного пункта сложно образовать наименование его жителей, то используйте конструкцию "мешканці (чого?)". Например, поселок Графское в Донецкой области – "графці" или "графчани"? Можно просто сказать "мешканці Графського", - добавил он.

Переименование Днепропетровска

19 мая 2016 года Верховная Рада Украины, в соответствии с требованиями закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" переименовала Днепропетровск в Днепр.

Предыдущее название город получил в 1926 году – по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля Григория Петровского.

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