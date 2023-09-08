В русском языке словом "пара" можно назвать несколько предметов, отметил языковед.

В украинском языке часто неправильно употребляют слово "пара" - путают его со словом "кілька".

В нашем языке "пара" означает два предмета, которые между собой чем-то связаны, например, "закохана пара", "пара запряжених коней", "пара шкарпеток", поделился языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"...Это в русском языке словом "пара" можно обозначить несколько предметов, например, "через пару минут" - это через три, пять или через 10 минут. Если же речь идет о небольшом количестве, от трех до 10, то в украинском языке следует употреблять слово "кілька" или "декілька"...", - отметил эксперт.

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Раньше Александр Авраменко раскрыл нюансы написания слова "четвер" на украинском языке.

Языковед отметил, что в местном падеже правильно писать и говорить хожу на занятия по "четвергах", а не "четвергам". Эксперт также подчеркнул, что в именительном падеже в слове "четвер" нет буквы "г", но она может появляться в других падежах.

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