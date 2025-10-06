Разумеется, человека из этой цепочки не выкинешь.

Учёные говорят о том, что первые города за пределами Земли могут появиться не в далёком будущем, и создаст их искусственный интеллект с помощью 3D-печати.

Как пишет Абхинав Ядав c Wion, уже сейчас космические агентства и частные компании тестируют роботов и системы автономного строительства, которые способны возводить дома, лаборатории и даже целые поселения на Луне и Марсе без участия человека.

Современные алгоритмы могут анализировать поверхность планеты и оценивать ресурсы, а затем создавать оптимальные схемы размещения зданий. Такие системы проектируют, энергопитание, освещение, защиту от радиации, делая возможным существование человека в экстремальных условиях.

Видео дня

ИИ уже научился управлять роботами и 3D-принтерами, которые используют местные материалы, например, марсианский грунт для печати убежищ и дорог. В лабораториях учёные смогли напечатать полноценное жилище меньше чем за сутки, что в разы быстрее земного строительства.

Экспериментальные умные модули, оснащённые ИИ, способны менять форму и назначение прямо на месте. Попав на поверхность Луны, они могут самостоятельно трансформироваться, к примеру, из транспорта в лабораторию, используя для этого местные стройматериалы.

ИИ также может обеспечить колонию всем необходимым ещё до прибытия человека. Он способен находить источники воды и металлов, управлять буровыми установками, настраивать солнечные станции и выстраивать полностью автономные цепочки поставок.

Системы под управлением ИИ будут следить за температурой, кислородом, энергией и водой, поддерживая устойчивость колонии. В отличие от "умных домов" на Земле, в космосе придётся поддерживать целую экосистему.

Конечно, главная угроза - ошибки алгоритмов. Эксперты предупреждают, что без человеческого контроля и чётких этических рамок такие системы могут обернуться катастрофой. Поэтому в будущем роль человека останется ключевой даже в городах, которые построит ИИ.

Ранее мы рассказывали, что ученые разработали 3D-биопринтер для печати человеческих тканей. Теперь исследователи смогут создавать точные модели для изучения болезней и разработки новых методов лечения.

Вас также могут заинтересовать новости: