Вдохновением для Air Max 1000 стали Air Max 1 (1987 года) – культовая модель с воздушной подушкой в районе пятки.

Бренд Nike осваивает современные технологии, решив объединить усилия с Zellerfeld, специализирующейся на 3D-печати обуви, чтобы выпустить Air Max 1000 – свои первые кроссовки, полностью распечатанные на 3D-принтере. Об этом пишет The Verge.

Дизайн Air Max 1000 представляет собой обновленную версию культовых Air Max 1. Они дебютировали в 1987 году как первые кроссовки Nike с воздушной подушкой в районе пятки. Этот элемент также сохранен в Air Max 1000, и хоть сама воздушная подушка не напечатана на 3D-принтере, остальная часть кроссовок выполнена из одного гибкого материала.

По словам Nike, благодаря 3D-печати они смогли реализовать уникальный контурный дизайн, который был бы невозможен при использовании традиционных технологий производства обуви. Кроссовки Nike Air Max 1000 подгоняются по размеру стопы с помощью сканера перед 3D-печатью, поэтому они точно подойдут владельцу.

Nike не объявила, когда кроссовки поступят в продажу и сколько они будут стоить. Для ориентира, 3D-печатная обувь, которая доступна на сайте Zellerfeld, стоит от $159 за сандалии до почти $400 за кроссовки.

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