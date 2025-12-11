Эти продукты известны тем, что полезны для организма человека.

Авокадо и грецкие орехи содержат необходимые питательные вещества, которые связаны с когнитивными функциями, однако они поддерживают мозг по-разному. Однако грецкие орехи имеют более убедительные доказательства того, что они уменьшают воспаление в мозге и защищают от когнитивного снижения. Об этом пишет verywell health.

Авокадо может поддерживать структуру и функции мозга

Авокадо имеет несколько питательных веществ, которые, как было доказано, поддерживают структуру и функции мозга, благодаря здоровым жирам и антиоксидантным соединениям.

"Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, клетчатку и, особенно, лютеин - каротиноид, который накапливается в тканях мозга и способствует улучшению памяти, скорости обработки информации и внимания", - рассказала зарегистрированный диетолог и основательница The Beast Dietitian Тайиба Мугал.

Также этот фрукт содержит глутарион, который является главным антиоксидантом организма, что помогает защищать клетки мозга от повреждения свободными радикалами, заверила зарегистрированный диетолог в The Supplement Dietitian Карен Тодд.

В частности, в одном исследовании взрослые с избыточным весом и ожирением, которые каждый день в течение трех месяцев ели авокадо, повысили уровень лютеина и продемонстрировали улучшение внимания.

Грецкие орехи помогают уменьшить воспаление в мозге

Грецкие орехи имеют одни из самых сильных и последовательных исследований, подтверждающих их влияние на когнитивное здоровье, особенно с возрастом.

"Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, полиненасыщенные жиры, полифенолы и другие антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс - два основных фактора когнитивного снижения", - добавила Мугал.

Исследования также показывают, что регулярное употребление грецких орехов улучшают память, координацию и снижают риск развития деменции и других заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона и инсульт.

Грецкие орехи могут быть лучше для здоровья мозга, чем авокадо

Несмотря на то, что оба продукта полезны, оба диетолога заверили, что грецкие орехи пока имеют преимущество, учитывая результаты исследований на людях.

"С точки зрения исследований, грецкие орехи имеют наиболее последовательные и долгосрочные доказательства по защите от когнитивного старения, уменьшения нейровоспаления и поддержки лиц, имеющих риск легкого когнитивного нарушения. Поэтому с точки зрения чистой силы исследований, грецкие орехи несколько опережают", - объяснила Мугал.

Однако авокадо все равно имеет много преимуществ. По словам Тодд, сочетание мононенасыщенных жиров, фолатов, лютеина и глутатиона обеспечивает более широкий спектр питательных веществ, поддерживающих структуру мозга, кровообращение и антиоксидантную защиту.

Сколько нужно есть, чтобы достичь этих эффектов?

Диетологи советуют есть небольшую горсть грецких орехов в день.

В то же время исследования показывают, что потребление одного авокадо ежедневно может значительно повысить уровень лютеина и способствовать улучшению внимания и памяти в течение трех месяцев.

Тодд добавила, что потребление примерно половины авокало обеспечивает значительную дозу питательных веществ, которые поддерживают работу мозга для большинства людей. Однако последовательность имеет большее значение, чем достижение идеальной ежедневной нормы.

"Я обычно поощряю клиентов выбирать вариант, который им нравится и который они могут регулярно соблюдать, поскольку последовательность является важнейшей для здоровья мозга", - отметил Мугал.

