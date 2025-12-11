В исследовании принимали участие более 1500 человек, не имеющих проблем со здоровьем.

Новое исследование показало, что употребление черного шоколада может помочь прожить дольше, пишет Daily Mail.

В статье указывается, что какао - основной ингредиент черного шоколада - содержит теобромин, ключевое соединение, естественным образом вырабатываемое растениями.

Новые исследования показали, что это соединение уменьшает биологический возраст - показатель того, сколько повреждений накопили клетки человека со временем.

Издание добавляет, что хотя эксперты еще не до конца уверены, как именно теобромин имеет такой антивозрастной эффект, поедание сладкого адвент-календаря в это Рождество, возможно, не даст желаемого результата.

Все потому, что теобромин, который придает несладкому шоколаду горький вкус, содержится в значительных количествах только в шоколаде с высоким содержанием какао.

Издание объясняет, что даже черный шоколад может иметь высокое содержание жира и сахара, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах в рамках сбалансированного питания.

"Мы не говорим, что люди должны есть больше черного шоколада. Но это исследование может помочь нам понять, как повседневные продукты питания могут содержать подсказки для более здоровой и долгой жизни", - сказала автор исследования, профессор эпигеномики в Кингс-Колледже Лондона Джордана Белл.

В материале рассказывается, что в рамках исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья лиц из двух когорт - 509 человек из TwinsUK (британский эпидемиологический и геномный ресурс, - прим. ред) и 1160 человек из немецкой KORA (Совместные исследования в области здравоохранения в регионе Аугсбурга, - прим. ред).

Отмечается, что эти 1669 человек имели средний возраст 60 лет и были в целом здоровыми, то есть, их не отбирали по определенным заболеваниям.

Для оценки биологического возраста команда сосредоточилась на химических изменениях в ДНК и длине теломеров - защитных капсул на концах хромосом. Теломеры предотвращают распутывание и повреждение генетического материала. В частности, более короткие теломеры связаны со старением и возрастными заболеваниями.

Как показали результаты исследования, люди с высоким уровнем теобромина в крови имели биологический возраст, ниже их фактического, то есть, "хронический" возраст. После проверки, имеют ли другие метаболиты в какао и кофе подобную связь, они обнаружили, что этот эффект, кажется, является специфическим для теобромина.

Этот важный алкалоид, который является токсичным для собак, связывают с полезными для здоровья людей свойствами, такими как снижение риска сердечных заболеваний.

Он снижает артериальное давление, способствует метаболизму жиров, улучшает кровообращение, усиливает когнитивные функции и борется с возрастным когнитивным спадом.

"Теобромин, широко употребляемый пищевой алкалоид, получаемый из какао, связывают с продлением продолжительности жизни модельных организмов и пользой для здоровья человека. Здесь мы сообщаем о значительной связи между уровнем теобромина в крови и замедлением эпигенетического старения в двух независимых популяционных когортах", - говорится в заявлении команды ученых.

Однако ученые пока не уверены, этот эффект присущ исключительно теобромину, или теобромин может взаимодействовать с другими соединениями в черном шоколаде, такими как полифенолы, которые, как известно, оказывают полезное влияние на здоровье человека.

