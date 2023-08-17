Самый известный учитель Украины предложил проверить себя на знание государственного языка.

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко раскрыл типичную ошибку украинцев, когда они пытаются верно перевести с российского фразу "сделать следующим образом".

Как правильно будет: сделать "наступним чином" или "таким чином" - каждый может сначала проверить себя, а затем узнать правильный ответ в экспресс-уроке от лингвиста.

"Во-первых, сделать не "слідуючим чином", ведь слова "слідуючий" нет в украинском языке. И не "наступним чином"... Так как "наступний" - это тот, кто идет или появляется вслед за кем-то или чем-то. Ближе всего, после кого-то. То есть, когда речь идет об очереди", - указал Авраменко.

По его словам, единственный правильный вариант перевода - "зробити таким чином".

"Я вам хочу рассказать не "про наступне", а "про таке". Мне надо подготовить не "наступні" документы, а "такі" документы. То есть российское слово "следующий" в украинском языке употребляется в двух соответствиях: "наступний" и "такий". И они имеют разные значения", - отметил филолог.

Авраменко раскрыл, как правильно "бажати удачі" друг другу

Напомним, в одном из своих уроков топ-языковед Украины также рассказал, как правильно "бажати удачі" друг другу, а также обратил внимание на разницу значений "удачи" и "удачи" в украинском языке.

Также раньше Авраменко "дал бой" немецкому "бутерброду", рассекретив древнее украинское слово-альтернативу.

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