Это забытое народное слово дает достойный "отпор" не только немецкому "бутерброду", но и французским "канапкам".

Языковед Александр Авраменко раскрыл еще один лингвистический секрет и назвал украинский аналог известного немецкого слова "бутерброд".

Вернуть "забытое к жизни" слово, главный учитель Украины решил в рамках онлайн-урока на "Сніданок з 1+1".

"Как мы называем ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной? Да, "бутерброд" или "канапка", и даже "канапе". С этими словами все в порядке, они давно прибились к нашему языку с немецкого и французского", - успокоил Авраменко.

Однако, как завещал нашей нации поэт Тарас Шевченко, своего в языке украинцам тоже не следует сторониться:

"Мы давно имеем свое вкусное-привкусное слово "накладенець"... Корешок хрена, яйцо, кусочек масла и немного зелени и языком наших предков -"накладенец", а языком немцев - "бутерброд"", - указал языковед.

Авраменко "дал бой" российской поговорке "насильно мил не будешь"

Напомним, ранее Авраменко назвал сразу несколько прицельных заменителей для крылатой российской фразы "насильно мил не будешь". Напомним некоторые из них: "силою не будешь милою", "не можна нелюба любити", "силуваним конем не поїдеш". Другие интересные аналоги, а также замену фразы "терять время" Авраменко рассказал в уроке.

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