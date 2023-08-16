Некоторые украинцы думают, что слово "удача" - слово из российского языка. Самый известный учитель Украины объяснил разницу между ним та "вдачею".

Самый известный учитель Украины Александр Авраменко развеял миф некоторых украинцев о том, что фраза "бажаю удачі" имеет отношение к российскому языку.

В рамках своего экспресс-урока на "Сніданок з 1+1" языковед подметил, на украинском как раз правильно желать людям именно "удачі".

"Желаемый результат, счастливое стечение обстоятельств, успех - называется "удачею". Это древнее украинское слово", - подчеркнул он.

В то же время Авраменко отметил, что не надо путать "удачу" с "вдачею", потому что это паронимы, то есть слова, которые означают разные вещи: "Вдача" - это характер, натура человека, привычка. Например, говорят: "У нее "весела вдача". У моего сына "горда вдача". Поэтому, "удача"- это успех, а "вдача"- характер", - пояснил языковед.

Как назвать "бутерброд" на украинском - варианты Авраменко

Напомним, в одном из своих уроков для украинской нации учитель Авраменко "дал новую жизнь" древнему народному слову, которым можно заменить по значению, как немецкий "бутерброд", так и французские "канапки", а также "канапе".

Ранее он также объяснял, как сказать российскую фразу "насильно мил не будешь" на "співучем" украинском.

Вас также могут заинтересовать новости: