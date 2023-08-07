Известный украинский языковед раскрыл, как правильно задать вопрос.

Известный языковед Александр Авраменко продолжает делиться тонкостями о корректном употреблении слов и словосочетаний в украинском языке.

На этот раз учитель положил конец дискуссиям о том, как правильно спросить "кто крайний" ли "кто последний" в очереди. Экспресс-урок украинцам Авраменко дал в эфире "Сніданок з 1+1".

По его словам, выражение "кто крайний" - не правильная форма вопроса. Правильно будет - "кто последний в очереди".

"Многие люди избегают слова "последний" из-за того, что одно из его значений имеет такой негативный оттенок - ничтожный, худший среди других, плохой. Но зря. Потому что главное значение слова "последний" - тот, что заканчивает собой ряд предметов, явлений, действий. А вот "крайний" - это тот, что с края, с краечка", - пояснил Авраменко.

Для примера он привел слово "назва": в зависимости от того, с какой стороны смотреть на буквы этого слова, следует употреблять выражение "крайняя" - слева крайняя буква "а", справа крайняя буква "н": "А вот "последняя" буква слова только "а", так что спрашивайте, занимая очередь, "кто последний в очереди", а не "кто крайний"",- подчеркнул учитель.

Авраменко ответил, как сказать "однофамилец" и "пидодияльник"

Напомним, в одном из своих экспресс-уроков известный учитель Авраменко уточнил, как правильно употреблять слово "однофамилец" в украинском языке, а также развеял миф о том, что это якобы "суржиковое" российское слово.

Однако со словом "пидодияльник" - другая ситуация. Авраменко указал, что это русизм и правильнее называть легкий чехол на одеяло "пидковдрою".

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