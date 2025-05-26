Эти суперпродукты не только питательны, но и доступны, универсальны и просты в приготовлении.

Хотя есть много полезных для здоровья продуктов, некоторые из них - так называемые суперпродукты - более богаты питательными веществами, чем другие, предлагая максимальную пользу для здоровья при минимальном количестве калорий. Как пишет RealSimple, в ежегодном исследовании Pollock Communications и Today's Dietitian 870 зарегистрированных диетологов составили список из 10 самых полезных суперпродуктов в 2025 году.

1. Ферментированные продукты

К ним относятся йогурт, соленые огурцы, кимчи и комбуча. Их хвалят за неоценимую пользу для здоровья кишечника. Кроме того, многие ферментированные продукты также являются растительными и также обладают впечатляющими преимуществами для иммунитета.

2. Ягоды

Диетологи советуют обратить внимание на клюкву, чернику и малину. Ягоды являются отличным источником антиоксидантов, включая витамин С, они также содержат насыщающую клетчатку и обладают противовоспалительными свойствами.

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3. Костный бульон

Костный бульон — превосходный источник коллагена, который необходим для здоровья волос, ногтей и кожи. Он также богат белком, который поможет вам оставаться сытым и укреплять кости.

4. Семена

Некоторые из самых богатых питательными веществами вариантов включают семена чиа и семена конопли. Они полны антиоксидантов и клетчатки, поэтому они поддерживают здоровое пищеварение, снижают уровень холестерина, стабилизируют уровень сахара в крови и сохраняют чувство сытости после еды.

5. Авокадо

Авокадо обладает множеством питательных преимуществ, включая полезные жиры, клетчатку и витамин К. В сочетании друг с другом эти питательные вещества поддерживают здоровье сердца, улучшают усвоение питательных веществ и способствуют здоровью мозга.

6. Листовая зелень

Диетологи советуют обратить внимание на шпинат, который является превосходным источником железа и калия, что делает его лучшим выбором для тех, кто хочет поддержать мышечную функцию или уровень энергии.

7. Орехи

Миндаль и грецкие орехи, являются одними из самых полезных продуктов, которые вы можете есть. Миндаль, например, обеспечивает достаточное количество белка, клетчатки, магния, то есть помогает укреплять мышцы, улучшать здоровье кишечника и уменьшать воспаление. Грецкие орехи, с другой стороны, богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь уменьшить воспаление, а также насыщают белком.

8. Древние зерна

Древние зерна — это семейство злаков, которое включает в себя такие питательные сорта, как овес и сорго. Независимо от того, какое зерно вы выберете, вы получите питательные вещества, такие как белок, клетчатка и антиоксиданты.

9. Зеленый чай

Он полон антиоксидантов, что позволяет ему снижать окислительный стресс, замедлять старение клеток и поддерживать здоровье кишечника. Зеленый чай также поддерживает работу мозга и здоровье сердца.

10. Бобовые

К ним относятся, например, горох, фасоль, чечевица и нут. Как и многие продукты в этом списке, бобовые содержат множество питательных веществ, в частности, белок, клетчатку и различные микроэлементы, включая железо, калий и фолиевую кислоту.

Ранее диетологи назвали 11 продуктов, которые надолго дают чувство сытости и помогают в снижении веса.

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