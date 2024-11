Пытаетесь ли вы похудеть или нет, важно быть внимательным к выбору продуктов после 50 лет, отметила диетолог.

Диетолог-нутрициолог Лена Бакович назвала низкокалорийные продукты, которые помогут оставаться стройными и здоровыми людям старше 50 лет, пишет Eat this, not that.

"С возрастом важно изменить свой рацион, чтобы оставаться здоровыми и в форме. Независимо от того, пытаетесь ли вы похудеть или нет, важно быть внимательным к выбору продуктов после 50 лет", - говорится в публикации.

Лена Бакович специализируется на здоровье кишечника, хронических заболеваниях, контроле веса, интуитивном питании, онкологии, а также на общем здоровье и благополучии.

"Для людей старше 50 лет, чьи цели включают поддержание стройности и здорового веса, важен акцент на низкокалорийной и богатой питательными веществами пище", - отметила диетолог.

6 низкокалорийных продуктов для людей старше 50 лет

Специалист выделали такие продукты:

Крестоцветные овощи (брокколи, капуста и цветная капуста). Обладают впечатляющим содержанием витаминов, минералов и полны антиоксидантов. По словам диетолога, антиоксиданты, присутствующие в этих овощах, помогают удалять свободные радикалы, которые в конечном итоге могут способствовать возникновению хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Кроме того, они богаты пищевыми волокнами, которые помогают как пищеварению/здоровью кишечника, так и длительному чувству сытости, что исключает переедание.

Ягоды (клубника, черника, малина и ежевика). Богаты клетчаткой и питательными веществами. Как отметила Бакович, ягоды могут помочь с выравниванием скачков сахара в крови в течение дня и предотвращением чрезмерного потребления углеводов, что может способствовать нежелательному набору веса.

Листовая зелень (ромэн, шпинат, мангольд и бок-чой). Полна антиоксидантов, питательных веществ и пищевых волокон. А содержание в них клетчатки предотвращает переедание и помогает целям поддержания веса, объяснила Бакович.

Бобовые (нут, фасоль и чечевица). Являются прекрасными источниками белка и клетчатки, оба из которых способствуют ощущению сытости и помогают сдерживать тягу к еде.

Продукты, богатые пробиотиками (кефир, греческий йогурт). Помогают поддерживать здоровье кишечника у людей в возрасте 50 лет и старше. Содержат много белка и могут помочь с длительным чувством сытости, рассказала диетолог.

Полезные жиры (оливковое масло, авокадо). Это сытные и удовлетворяющие жиры, полезные для здоровья сердца, помогающие уменьшить воспаление и риск хронических заболеваний у людей старше 50 лет, отметила Бакович.

Напомним, ранее УНИАН писал, что нужно есть, чтобы прожить до 100 лет.

