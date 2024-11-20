Диета жителей Голубых зон - участков по всему миру, где люди живут дольше и здоровее, чем в среднем – стала предметом исследования ученых, с целью установить, поможет ли копирование такого образа жизни прожить дольше.
Как рассказал в статье для портала Delish доктор медицины Даршан Шах, диета может влиять на ключевые механизмы старения, такие как воспаление, восстановление клеток и чувствительность к инсулину. А выбор богатых питательными веществами, богатых клетчаткой овощей, полезных жиров и белков, таких как бобовые, постное мясо и рыба, может помочь создать прочную основу для наилучшего функционирования клеток, говорит Шах.
"Это, в свою очередь, сводит к минимуму риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак, которые часто сокращают жизнь", — говорит он.
Как выглядит питание для долголетия?
Шах советует придерживаться диеты, богатой цельными, необработанными продуктами, такими как овощи, ягоды, высококачественное оливковое масло, жирная рыба, орехи, семена и бобовые.
Переход на диету "голубой зоны" во многом похож на переход на растительную диету, говорит диетолог Каролина Шнайдер. Она советует отказаться от обработанных, упакованных продуктов, которые содержат длинный список ингредиентов, в пользу простых, однокомпонентных продуктов, таких как овес, фасоль, орехи и рис.
Вы также можете сократить потребление насыщенных жиров полезными жирами, заменив сливочный сыр хумусом и перекусывая орехами, семенами или авокадо вместо чипсов, говорит она.
Кроме того, говорит доктор медицины Решам Уттамчандани, стоит сосредоточиться на умеренности. Она приводит в пример практику на Окинаве, где люди останавливаются, когда они сыты примерно на 80%.
Какие конкретные продукты следует есть для долголетия?
Те, кто живет в Голубых зонах, как правило, едят сложные углеводы, такие как те, что содержатся в бобах, батате и цельном зерне, объясняет профессор Тим Спектор, доктор медицины.
Среди продуктов, которые Спектор рекомендует есть для долголетия:
Листовая зелень и бобовые - содержат необходимые витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и способствуют здоровью клеток.
Ягоды - богаты антиоксидантами, поэтому защищают организм от окислительного стресса, который связан со старением и хроническими заболеваниями.
Цельнозерновые продукты - содержат сложные углеводы и клетчатку, которые жизненно важны для здоровья кишечника и метаболической функции.
Орехи и семена - содержат полезные жиры, белки и важные микроэлементы, которые поддерживают здоровье сердца.
Ферментированные продукты, такие как йогурт, кимчи и квашеная капуста - содержат пробиотики, которые поддерживают здоровый микробиом кишечника, что необходимо для хорошего здоровья.
Ранее эксперты по долголетию назвали вещь, которую нельзя делать, если хотите прожить до 100. В частности, они отметили, что кроме физического здоровья, важно беспокоиться еще и о ментальном.