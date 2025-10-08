Эти куски мяса ничем не хуже филе-миньон, но не бьют по кошельку.

Мясники каждый день разделывают, обрезают и нарезают мясо. Именно они знают, какие части говядины заслуживают большего внимания.

Издание Simply recipes выяснило у профессионалов, какой кусок говядины самый недооцененный.

Лопатка

Мясник в Kings Food Market в Хобокене, с более чем десятилетним стажем, Эд Кэмпбелл хвалит лопатку за ее доступность и универсальность. Хотя филе-миньон ценится за свою нежность, он отмечает, что это не тот кусок, который можно есть каждый день. С другой стороны, он говорит, что лопатка очень вкусная и стоит в разы дешевле.

Портерхаус

Помощник мясника в Whole Foods Market в Уихокен, с 13-летним стажем, Дэнни Арриага удивил своим выбором – портерхаус (поясничная часть туши). По его словам, портерхаус предлагает "лучшее из двух миров - стейк из нью-йоркской вырезки с одной стороны и филе с другой".

Поскольку портерхаусы вырезаются из задней части короткой корейки, часть филе в них больше, что делает их особенно ценными.

Стейк "Денвер"

Мясник в Stew Leonard’s в Ньюингтоне, с пятилетним стажем, Брайан Гуарначча выбрал шейно-лопаточную часть, также известную как стейк Денвер.

"Он не имеет такой же репутации, как премиальные куски корейки, но стоит дешевле и при этом такой же вкусный и нежный", - говорит он.

Кроме того, эта часть туши универсальна в приготовлении.

