Люди, рожденные в эти даты, никогда не открывают сердце: кто в списке

Специалисты по нумерологии считают, что существуют даты рождения, которые определяют эмоциональную замкнутость человека. Те, кто появился на свет 4, 8, 11, 17, 22, 26 или 31 числа любого месяца, имеют глубокий внутренний мир, но им сложно открыто выражать свои чувства, пишет News 24.

Несмотря на искренность и доброту, эти люди склонны скрывать свои эмоции, редко делясь переживаниями даже с самыми близкими. По словам нумеролога Ниты Сингх, такая чувствительность часто делает их чрезвычайно заботливыми, но в то же время - одинокими. Они болезненно переживают каждую мелочь, однако внешне остаются спокойными и собранными.

Отдельно нумеролог выделяет мужчин, рожденных 4, 8, 13, 22, 23 и 31 числа. Они, по ее словам, особенно привязаны к своим матерям и сохраняют эту связь на всю жизнь - даже после создания собственной семьи.

"Они могут быть сдержанными в выражении чувств, но их преданность и забота - безграничны", - отмечает астролог Нита Сингх.

