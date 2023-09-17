Языковед предложил обогатить словарный запас еще одним остроумным народным высказыванием.

"Цыплят по осени считают" - калька российской поговорки. Известный в Украине языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" назвал соответствия этого выражения в украинском языке.

"Выразительности и остроумия в общении придают поговорки и пословицы. Сегодня обогатим наш словарный запас еще одним остроумным народным высказыванием. В ситуации, когда предостерегают не быть аж чересчур оптимистичным, когда нет для этого достаточного количества оснований, все мы слышали, как говорят: "Цыплят по осени считают". Но это калька российской поговорки. В украинском языке есть свой вариант, причем не один", - отметил специалист.

Вот какие есть соответствия, по словам Авраменко:

"Що було - бачили, що буде - побачимо";

"Восени і курчата курми будуть";

"Восени і горобець багатий".

"А вот когда хотят подчеркнуть, что человек вообще мечтает о чем-то нереальном, говорят: "Дурень думкою багатіє", - добавил языковед.

Ранее Александр Авраменко объяснил, почему выражение "один и тот же человек" считается некорректным.

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