"Цыплят по осени считают" - калька российской поговорки. Известный в Украине языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" назвал соответствия этого выражения в украинском языке.
"Выразительности и остроумия в общении придают поговорки и пословицы. Сегодня обогатим наш словарный запас еще одним остроумным народным высказыванием. В ситуации, когда предостерегают не быть аж чересчур оптимистичным, когда нет для этого достаточного количества оснований, все мы слышали, как говорят: "Цыплят по осени считают". Но это калька российской поговорки. В украинском языке есть свой вариант, причем не один", - отметил специалист.
Вот какие есть соответствия, по словам Авраменко:
- "Що було - бачили, що буде - побачимо";
- "Восени і курчата курми будуть";
- "Восени і горобець багатий".
"А вот когда хотят подчеркнуть, что человек вообще мечтает о чем-то нереальном, говорят: "Дурень думкою багатіє", - добавил языковед.
Ранее Александр Авраменко объяснил, почему выражение "один и тот же человек" считается некорректным.