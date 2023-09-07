Языковед призвал выбирать тот вариант, который нравится.

Известный в Украине языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" поведал, как на украинском языке правильно сказать "входить во вкус".

"Российский фразеологизм "входить во вкус" имеет такие украинские аналоги: "добирати смаку" або "входити в смак". Между тем можно сказать и одним словом - "розсмаковувати", - отметил он.

Языковед призвал выбирать тот вариант, который нравится, ведь, как говорится, на вкус и цвет товарища нет.

"Заботясь о чистоте своего языка, вы уважаете не только себя, но и своих собеседников", - добавил Авраменко.

Ранее языковед рассказывал, как правильно по-украински говорить - любим "один одного" или "одне одного".

А на еще одном экспресс-уроке Авраменко поделился, что в украинском языке не стоит употреблять слово "холостяк", поскольку в Украине неженатых парней называли "парубками", а женщин в браке можно называть "одруженими" и "заміжніми".

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